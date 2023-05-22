الخارجية البحرينية: اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي لباحة الأقصى يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

الإثنين 22/مايو/2023 - 11:38 ص

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المتطرفين باحة المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين.

وأعربت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم /الاثنين/ - عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشده لعملية الاقتحام، مؤكدة موقف المملكة الثابت والداعي إلى احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، والكف عن الممارسات الاستفزازية المتكررة والتصريحات العنصرية التي تهدد بمزيد من التوتر والكراهية وتقويض الجهود الدولية المبذولة لدفع عملية السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.