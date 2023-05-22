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الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 262 قضية مواد مخدرة و79 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

ضبط 262 قضية مواد
ضبط 262 قضية مواد مخدرة .
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 قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 262 قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (274) متهم ضُبط خلالها الآتى :
 كمية من مخدر الحشيش وزنت (124,502 كيلو جرام).
 كمية من مخدر البانجو وزنت (38,300 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,600 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,680 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الشابو وزنت (2,920 كيلو جرام).
 كمية من مخدرالإستروكس وزنت (2,730 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الآيس وزنت (631 جرام).
 كمية من مخدر البودر وزنت (195 جرام).
 عدد (1726) قرص مخدر.
كما تم  ضبط (79 قطعة سلاح نارى بحوزة 74 متهم) .. وذلك على النحو التالى :
  (10) بنادق آلية . بندقية رصاص. (18) بندقية خرطوش . (6) طبنجات . (44) فرد محلى . (166) طلقة مختلفة الأعيرة . (10) خزينة متنوعة . ضبط (162) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ  (204) حكم جناية. (16366) حكم حبس جزئى. (3239) حكم حبس مستأنف. (31966) حكم غرامة. (8195) مخالفة.  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 

وزارة الداخلية الجمهورية