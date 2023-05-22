ضبط 1120 عبوة مستحضرات تجميل ومبيدات زراعية مجهولة المصدر في البحيرة.. صور

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، حملات تموينية مكثفة على الأسواق بالدلنجات، في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 700عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، 420 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، 220 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، تم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى جانب آخر، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة برئاسة الدكتورة فايزة زايد بالتنسيق مع الوحده المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون برئاسة المهندس السيد حمزة وبالتعاون مع الجمعية الخيرية بوادى النطرون الدورة التدريبية السابعة بقصر ثقافة وادى النطرون، في إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستمرار لسلسلة الدورات التدريبية التوعوية المنفذة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وحاضر في الندوة، الدكتور سعيد عشيبة بكلية التربية جامعة دمنهور، الدكتور يمن عبد العزيز، منسق برنامج موده بوزارة التضامن الاجتماعى بحضور عدد من القيادات التنفيذية وعدد من الشباب المستهدفة التى تتراوح أعمارهم من 18 حتي 35 عام.

وتهدف الدورات إلى التوعية بأسس اختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل الزواج لتأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة، وكذلك تأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع من خلال الإرتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري.

