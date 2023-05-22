ندوات تعريفية بأسوان لتوضيح كيفية التقدم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بتكثيف الندوات التعريفية والتوعوية لتوضيح آلية وكيفية التقدم فى الدورة الثانية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة (https://www.sgg.eg ) ، ومتابعة آخر المستجدات والتدريبات التى يتم عقدها بالمحافظة من خلال موقع محافظة أسوان (http://green.aswan.gov.eg ) .

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

مكلفاً مسئولى المديريات الخدمية بالتقدم بعدد 3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم فى هذه المديريات لإدراجها ضمن المشروعات التي سيتم عرضها في المؤتمر الموسع طبقاً للإشتراطات التى أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية .

وفى هذا الإطار قامت الإدارة العامة لشئون البيئة وإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى ومشروعك بتنظيم ندوة تعريفية عن كيفية التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وعرض مقومات النجاح الواجب توافرها فى المشروعات المقدمة ، وذلك بحضور أفراد وأعضاء من الجمعيات الأهلية .

وشهدت الندوة الرد على الإستفسارات المتعلقة بالمشروعات المختلفة ، بجانب عرض المشروع الفائز بالمباراة العام السابق ، وهو " أسوان جرين " ، فضلاً عن إستعراض الشروط الواجب توافرها فى المشروعات المقدمة للمبادرة ، والتى تتمثل فى أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة ، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة ، وأن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية " أخضر " ، كما يتم المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم ، وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة ، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة .

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