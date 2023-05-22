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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط لص لسرقة الأدوية من الصيدليات بالأميرية

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط لص لقيامه بسرقة الأدوية من الصيدليات بمنطقة الأميرية.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل "مجهولة المصدر").

وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الأدوية من داخل الصيدليات بأسلوب "المغافلة" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بسرقة مبلغ مالى ة قسم شرطة الأميرية بدون لوحات معدنية بأسلوب المغافلة أسلوب المغافلة أجهزة الأمن بالقاهرة 3 وقائع سرقة