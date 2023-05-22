ضبط لص لسرقة الأدوية من الصيدليات بالأميرية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط لص لقيامه بسرقة الأدوية من الصيدليات بمنطقة الأميرية.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل "مجهولة المصدر").

وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الأدوية من داخل الصيدليات بأسلوب "المغافلة" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.