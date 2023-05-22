فوز طب أسنان جامعة بني سويف الأهلية بالمركز الأول بدوري كرة القدم الخماسية

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، فوز فريق كلية طب الأسنان بالمركز الأول في دوري جامعة بني سويف الأهلية لكرة القدم الخماسية بعد الفوز على فريق كلية الحاسبات والمعلومات وذلك في البطولة التي تم إقامتها بمشاركة 34 فريقا من كافة كليات الجامعة، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ووجه الدكتور منصور التهنئة للفريق الفائز مؤكداً على أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، فضلاً عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية مثل تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، بالإضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.