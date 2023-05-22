مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة ينظر العديد من مذكرات التفاهم والتعاون

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، صباح اليوم الاثنين، جلسته رقم ٤١٦، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، و برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع، حيث قام المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة.
وناقش المجلس العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، منها موضوعات الإدارة العامة للعلاقات العلمية و الثقافية التي تضمنت موضوعات إدارة البعثات والإجازات الدراسية والمنح.
كما ناقش الموضوعات المتعلقة بإدارة الإعارات و المهمات العلمية، وبحث المجلس النظر في العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الجهات الخارجية منها:
- النظر في مذكرة التفاهم بين جامعة قناة السويس و جامعة التنمية الوطنية الحكومية بجاكرتا، و مذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعة جنت ببلجيكا
- النظر في إتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس ممثلة في كلية السياحة والفنادق و معهد السياحة بالجامعة الفيدرالية الجنوبية روسيا.
- النظر في إتفاقية التعاون بين “جامعة قناة السويس” كلية السياحة والفنادق و"جامعة داليان للتكنولوجيا التطبيقية" بالصين.
- النظر في اتفاقية للبحث والتعاون بين “جامعة قناة السويس” كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم الاجتماعية والسياسية “جامعة براويجايـا بمـالانج جـاوه الشرقية” بإندونيسيا.