مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة ينظر العديد من مذكرات التفاهم والتعاون

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، صباح اليوم الاثنين، جلسته رقم ٤١٦، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، و برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع، حيث قام المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، منها موضوعات الإدارة العامة للعلاقات العلمية و الثقافية التي تضمنت موضوعات إدارة البعثات والإجازات الدراسية والمنح.

كما ناقش الموضوعات المتعلقة بإدارة الإعارات و المهمات العلمية، وبحث المجلس النظر في العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الجهات الخارجية منها: