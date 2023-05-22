"عطلة فى حى النور".. إصدار حديث للكاتب التونسي الحبيب السالمي

صدرت عن دار الآداب فى بيروت رواية "عطلة فى حي النور" للروائى التونسى الحبيب السالمى وتدور الأحداث حول حارس عمارة وصحفية مطلقة وشاب مغامر يهوى تربية الكلاب، وتبدأ الأحداث باستئجار بطل الرواية شقة مفروشة فى حى النور بالعصمة التونسية لقضاء عطلته من خلال علاقة متقلبة مع الصحفية بينما يتخلل ذلك حواراته مع حارس العمارة والشاب فى صورة يرسمها الحبيب السالمة تكشف الواقع التونسى عبر تلك السردية الروائية.

وتستعرض الرواية تناقضات المجتمع عبر الحكايات المتداخلة التى يصوغها الحبيب السالمى من خلال الشخصيات التى تحمل فى داخلها صورة لمجتمعها وتتبادل التعبير عن تلك الصورة.

ويعتبر الحبيب السالمى من أبرز الروائيين العرب وهو معروف بتأهل رواياته عادة إلى قوائم البوكر الطويلة والقصيرة وهو روائي تونسي مقيم في باريس منذ سنة 1985، وقد تأهلت رواياته روائح ماري كلير ونساء البساتين والاشتياق إلى الجارة إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" على مدى سنوات 2009 و 2012 و2021 وترجمت رواياته إلى عدة لغات أجنبية كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، يتميز أسلوبه بالواقعية من حيث المضمون، وبالاقتصاد في الجمل والبساطة وتطويع اللغة الدارجة من حيث الشكل.

ومن إنتاجه الروائي "جبل العنز" 1988، "صورة بدوى ميت" 1990، و"متاهة الرمل" 1994، و"حفر دافئة" 1999، و"عشّاق بيه" 2001، و"أسرار عبد الله" 2004، و"روائح مارى كلير" 2008، و"نساء البساتين" 2010، و"عواطف وزوارها" 2013، و "بكارة" 2017، وله أيضا "مدن الرجل المهاجر" مجموعة قصصية، 1977، و"امرأة الساعات الأربع” (مجموعة قصصية)، 1986.