ضبط صاحب مخبز لتجميعه البطاقات التموينية للاستيلاء على الخبز المدعم بالمعصرة

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة صاحب مخبز لقيامه بتجميع البطاقات التموينية للاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم الخاصة بالمواطنين بالمعصرة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز - كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة ) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين واستخدامها فى الإستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، وعثر بحوزته على (عدد من البطاقات التموينية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الأرباح ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.