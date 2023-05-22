العثور على جثة سيدة مذبوحة في البحيرة بظروف غامضة

عثر الأهالي بغرب النوبارية في البحيرة، اليوم الإثنين، علي جثة سيدة مذبوحة وبها طعنات نافذة في البطن في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة النوبارية يفيد بالعثور على جثة سيدة مذبوحة وبها طعنات نافذة في البطن بدائرة القسم، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم على شاكر رئيس مباحث قسم شرطة النوبارية، وذلك من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة، وحُرر المحضر اللازم.

وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس نيابة مركز وادي النطرون التحقيق في الواقعة.

