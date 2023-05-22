ضبط 25 كيلوجرام آيس بحوزة 3 أشخاص بالتجمع الخامس

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 25 كيلو جرام من مخدر الآيس بحوزة 3 أشخاص بالتجمع الخامس.



تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد من بطاقات الإئتمان – عدد 3 هواتف محمولة – سيارة "ملك أحدهم") وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 12,500,000مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.