مكتبة مصر العامة تحيى الذكرى الـ 150 لرفاعة الطهطاوي.. السبت

تحيى مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرءوف الريدي رئيس مجلس الإدارة ، الذكرى الـ 150 لرحيل رفاعة رافع الطهطاوي رائد النهضة الثقافية فى مصر، وذلك يو م السبت 27 مايو 2023، الساعة السادسة مساءًا بمقر مكتبة مصر العامة بالجيزة.

ويدير اللقاء الفكرى المفكر الدكتور مصطفى الفقى، بعنوان “ الطهطاوي ومصر القرن الحادي والعشرين”، ويشارك في اللقاء الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة علياء رافع أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة أمل الصبان أستاذ الترجمة بكلية الألسن جامعة عين شمس.

يدور اللقاء حول رؤية مصر اليوم للدور المحوري الذي اضطلع به رفاعة رافع الطهطاوي في إرساء دعائم بنيان النهضة الثقافية في مصر الحديثة، وجهوده في اطلاق مسيرة التحديث والاستنارة في شتى مجالات الفكر والثقافة والتربية والتعليم ليحمل مشاعلها إلى جانب الطهطاوي رفقاؤه وتلاميذه من أعلام التنوير الذين شبوا على فكره التنويري وتناقلوا جيلا بعد جيل مشاعل المعرفة لتتواصل مسيرتهم على دروب التجديد والاستنارة، وتجود عبر السنين بإسهامات معرفية غزيرة، مازالت آثارها واضحة في الفكر المصري المعاصر حتى الآن.