أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 22 مايو 2023.. 200 جنيه زيادة

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 22 مايو 2023، في السوق المحلية، بقيمة 200 جنيه للجرام في يوم واحد؛ سجل الجرام عيار «21» نحو 2450 جنيها.

وزاد سعر الذهب عيار 12 من 1386 جنيها إلى 1414 جنيها.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 14 من 1617 جنيها إلى 1650 جنيها.

وصعد سعر الذهب عيار 18 من 2079 جنيها إلى 2121 جنيها.

وزاد سعر الذهب عيار 21 من 2425 جنيها إلى 2475 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عيار 22 من 2540 جنيها إلى 2593 جنيها.

وصعد سعر الذهب عيار 24 من 2771 جنيها إلى 2829 جنيها.

سعر الجنيه الذهب ارتفع من 19.400 ألف جنيه إلى 19.800 ألف جنيه.

كم زاد سعر أوقية الذهب من 86.191 ألف جنيه إلى 88.969 ألف جنيه.