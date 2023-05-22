"أطباء السودان": ارتفاع أعداد ضحايا الاشتباكات إلى 863 و3531 جريحا

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، منتصف أبريل الماضي، إلى 863 ضحية والإصابات إلى 3531.

وذكرت النقابة في تقريرها اليومي، بشأن الاشتباكات، والذي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في الحصر، بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني بالبلاد.

وشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات دامية بين الجيش السوداني والدعم السريع، سقط فيها العديد من المدنيين، بسبب تركز أغلب المعارك وسط المدن.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، أمس الأحد، توقيع ممثلي الجيش السوداني والدعم السريع في جدة، على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع.