حدث في مثل هذا اليوم 22 مايو اتحاد اليمن ووقف إطلاق النار في حرب 48

تصادف ذاكرة اليوم الثاني والعشرين من مايو عددا من الأحداث التاريخية والسياسية مؤثرة نستعرضها لكم في التقرير التالي:

1990 – اتحاد الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية، وإتفق على تكوين مجلس رئاسي يتولى شؤون الرئاسة وتكون رئاسته لرئيس الجمهورية العربية اليمنية علي عبد الله صالح وأن يتولى منصب نائب الرئيس رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي سالم البيض

1455 – بداية أولى معارك حرب الوردتين وهي معركة سانت ألبانز الأولى في مدينة سانت ألبانز بإنجلترا التي انتهت بإنتصار كبير لجيش أسرة يورك بقيادة ريتشارد يورك على جيش أسرة لانكاستر.

1864 – ترحيل أكثر من 2 مليون من الشركس من ديارهم قسرا من قبل روسيا القيصرية إلى الدولة العثمانية لكل من تركيا و العراق وسوريا و لبنان و الأردن.

1872 – الرئيس الأمريكي يوليسيس جرانت يوقع عفوًا أعاد فيه الحقوق المدنية لكل المتعاطفين مع الكونفدراليين الجنوبيين ما عدا 500 شخص.

1945 – الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.

1948 – مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود.

1972 –توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الإستراتيجية، وسميت الاتفاقية "سولت-1"

1987 – وقوع مذبحة هاشمبورا ضد المسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند

1992 – انضمام سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة.

2004 – انعقاد القمة العربية في تونس، وانسحاب ليبيا أثناء إلقاء أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمه الإفتتاح.

2014 – تايلاند تشهد انقلابا عسكريا من قبل قائد القوات المسلحة الملكية وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنة