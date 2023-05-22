مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتعامل مع الحر الخانق والرطوبة العالية

مع بداية فصل الصيف، نواجه ارتفاع كبير فى درجات الحرارة والرطوبة الأمر الذى يؤثر على الكفاءة الجسمانية والذهنية للكثير منا على حد السواء، هذا بالإضافة إلى المشاكل الأخرى المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة مثل سرعة الإنفعال والغضب السريع بالإضافة إلى الكثير من التعرق وسوء المظهر.

ونعرض لكم فيما يلي أسهل الطرق التى يمكن لأى شخص استخدامها لمواجهة هذا الحر الخانق، وبالتالى المزيد من الراحة النفسية والقدرة على ممارسة حياتنا اليومية بصورة طبيعية.

تبريد الجسم

ضع معصميك تحت صنبور ماء بارد. نظرًا لأن الأوردة هي الأقرب إلى سطح بشرتك هنا ، فإن الإحساس بالبرودة يعمل بشكل أسرع لرفع الحرارة من جسمك بالكامل.

أغلق الستائر

أثناء خروجك من المنزل أبقي الستائر مغلقة وهذا يمنع الشمس من دخول وتدفئة الغرف في منتصف النهار عندما تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها مما يحميك من الطقس الحار.

حافظ على رطوبتك

قد يبدو الأمر واضحًا ، لكن شرب الكثير من الماء ضروري للحفاظ على نشاط جسمك ومن المهم أيضًا تعويض الصوديوم المفقود من خلال العرق الذي تحتاجه أجسامنا لتعمل بشكل صحيح.

دع جسمك يتنفس

ارتداء الملابس الفضفاضة المصنوعة من الأقمشة الخفيفة يسمح للهواء بالدوران حول جسمك. ستعمل الصنادل أو الأحذية المفتوحة عند الأصابع المصنوعة من مواد تسمح بمرور الهواء على إحداث فارق كبير في راحتك اليومية في الطقس الحار.

تناول وجبات خفيفة

تتطلب الوجبات الكبيرة والأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم ، مزيدًا من المعالجة الأيضية، باستخدام المزيد من الطاقة والمياه. جرب تناول الكثير من الأطعمة المرطبة مثل البطيخ والخيار.

ويمكن تصحيح ذلك عن طريق تناول وجبة خفيفة مالحة بسيطة. يجب تجنب المشروبات السكرية والكحول والكافيين ، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بالجفاف في الطقس الحار.

اربطي شعرك

يمكن أن يشعر الشعر الطويل أو الكثيف بثقله من المعتاد في الطقس الحار ، خاصةً إذا كان الجو داكنًا لأنه يمتص المزيد من ضوء الشمس. أبقيه بعيدًا عن وجهك واربطيه بعيدًا عن مؤخرة رقبتك لمساعدتك على التهدئة بسرعة.

ابقى منخفضا

إذا شعرت بالحرارة الزائدة ، استلق على الأرض. قد لا تكون هذه هي النصيحة الأكثر عملية ، ولكن كلما ارتفعت درجة الحرارة ، انخفضت درجة الحرارة ومن المرجح أن تكون أكثر برودة.

الحصول على الإبداع

مع إشراق الشمس في الخارج وكذلك من خلال النوافذ داخل منزلك ويمكن أن تشعر أنه لا مفر من الحرارة ، فكر خارج الصندوق عن طريق تعليق ملاءة رطبة أمام نافذة مفتوحة. سيساعد هذا في توفير الظل وكذلك تبريد النسيم الدافئ الذي يهب من الخارج.