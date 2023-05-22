أبطال أفريقيا| مصدر بالـ"كاف": مباراة الأهلي والوداد بالنهائي في موعدها

نفى مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأنباء التي ترددت مؤخرا حول تأجيل مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 4 يونيو المقبل بينما يقام لقاء الإياب في المغرب يوم 11 من نفس الشهر.

وقال مصدر بـ"كاف" إن مباراة الحديث عن تأجيل مباراة الوداد المغربي والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها 11 يونيو المقبل في المغرب غير صحيح بالمرة ولا توجد تفكير داخل الاتحاد الأفريقي لتأجيل اللقاء.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن الموعد المحدد للمباراة يوم 11 يونيو لا يتعارض مع الأجندة الدولية للمنتخبات، مؤكدا أن فترة التوقف الدولي المقبلة تبدأ يوم 12 يونيو.

وأشار المصدر إلى أن مباراة الإياب بين الوداد المغربي والأهلي ستكون في موعدها وبكامل النجوم وبعدها ينضم لاعبو الفريقين الدوليين إلى منتخبي مصر والمغرب مع بداية فترة الأجندة الدولية في اليوم التالي.

وتأهل الأهلي على حساب الترجي التونسي بالفوز بنتيجة 4-0 في مواجهتي الذهاب والعودة بنصف النهائي، وصعد الوداد بعدما تعادل إيجابيًا بهدفين أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف النهائي بعد التعادل سلبيا في الذهاب.

وتحمل مواجهة الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا ذكريات سيئة للمارد الأحمر؛ إذ خسر النهائي مرتين أمام الفريق المغربي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي بينما تقام مباراة الإياب بمركب محمد الخامس بالمغرب.



تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي:

1- لعب الأهلى مع الوداد المغربي 11 مباراة.

2- فاز الأهلي 4 مباريات.

3- فاز الوداد المغربي 3 مباريات

4- تعادل الأهلي والوداد في 4 مباريات.

5- آخر مباراة بين الوداد والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.

6- واجه الأهلي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين عامي 2017 و2022 وخسر اللقبين.



موعد مباراة الأهلى والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد يوم 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي، فيما تلعب مباراة العودة على استاد مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته.