صحيفة سعودية: اتفاقية جدة بين الأطراف السودانية خطوة جديدة لإنهاء الأزمة

الإثنين 22/مايو/2023 - 10:30 ص

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن توقيع اتفاقية في مدينة (جدة) لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، خطوة جديدة لإنهاء الأزمة، ويعكس حجم الجهود الكبيرة التي تواصلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في تعاملها مع الأزمة الراهنة والظرف الدقيق الذي يمر به السودان.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان "خطوة جديدة"- أن تلك الجهود تأتي لتهيئة تأمين الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية كأولوية قصوى لا تحتمل تأخيرًا بفعل استمرار المخاطر، وتتطلب من طرفي الصراع دورًا إيجابيًا متصلًا لإنهاء التصعيد، والإسهام في تأمين وصول وتوزيع المساعدات وتخفيف المعاناة عن المدنيين الذين يتطلعون إلى استعادة الاستقرار وأمن الحياة".

وأضافت "هنا تكمن أهمية الإعلان السعودي الأمريكي عن توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية لمدة سبعة أيام، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين، وهي خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المرافق العامة الأساسية، وتسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع".

وأشارت إلى أنه -ومع هذه الخطوة الجديدة- تظل الآمال معقودة على مرحلة سياسية لاحقة تشمل المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية؛ ليبدأ معها السودان مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء.