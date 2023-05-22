الخارجية الفلسطينية تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين في نابلس

الإثنين 22/مايو/2023 - 10:28 ص

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وعدد آخرين من الجرحى بينهم حالة خطيرة.

واعتبرت الوزارة - في بيان - أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغطاء المستوى السياسي الإسرائيلي وموافقته.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قائلة إنها ستتابع هذه الجريمة مع الجنائية الدولية، مطالبة المدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسئولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد، وصولا إلى محاسبة القتلة ومحاكمتهم.