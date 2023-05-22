نائب محافظ المنيا يتفقد دير جبل الطير ويقدم التهنئة بمناسبة موسم السيدة العذراء

زار الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الاثنين، دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، حيث قدم نائب المحافظ التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بموسم السيدة العذراء والذي بدأت فعالياته من 18 مايو الجاري وتستمر حتى 25 مايو، وكان في استقباله الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط.

رافق نائب المحافظ، المستشار دكتور وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط،، المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ، أن الاحتفالات تمثل نموذجا حيا على تكاتف المواطنين ومحبتهم ومشاركتهم بعضهم البعض، مشيرًا إلى أن جميع الأديان السماوية نادت بالرحمة والمحبة والسلام، لافتاً إلى أن الشعب المصري العظيم سوف يظل نسيجا وطنيا واحداً، مؤمنين بثقافة التعددية وقبول الآخر، ومقدمين إعلاء مبدأ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، فكلنا كمصريين لدينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات تجاه وطننا الغالي مصر.

وخلال زيارته تفقد نائب المحافظ، عددا من الخدمات بالمنطقة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة للتأكد من تقديم كافة الخدمات بالمنطقة علي أكمل وجه مع تكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفال.

كما وجه نائب المحافظ بالمتابعة المستمرة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها وإضاءتها على طول الطرق المؤدية للاحتفال، وكذلك إجراءات الحماية المدنية والتواجد المستمر داخل وخارج الاحتفال، ووضع خطة على مدار 24 ساعة للقيام بتكثيف الحملات المرورية، لخلق سيولة مرورية على كافة الطرق المؤدية للاحتفال، مع مراقبة التعريفة المقررة.

وأكد نائب المحافظ أن هناك متابعة فورية للاحتفالات والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، لافتاً إلى أنه تم إلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة المنوطين بالاحتفال، والواقع بنطاق مراكزهم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بكافة الجهات المعنية لتعمل على مدار الساعة وتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ عن أي حدث واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

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