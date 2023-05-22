إصابة رئيس وزراء سنغافورة بـ"كورونا" للمرة الأولى

الإثنين 22/مايو/2023 - 10:25 ص

أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد للمرة الأولى، وذلك بعد عودته من زيارات إلى أفريقيا وآسيا.

وقال رئيس الوزراء البالغ من عمر 71 عاما إنه في حال جيدة إلا أن الأطباء نصحوه بعزل نفسه حتى اختفاء أعراض المرض وتعاطي دواء "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وكان لي هسين لونج في زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا في الفترة من 14 إلى 16 مايو، وكينيا في الفترة من 17 إلى 19 مايو، كما حضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في إندونيسيا في الفترة من 10 إلى 11 مايو.

وأوضح أنه تلقى آخر جرعة تنشيطية من لقاح "كورونا" في نوفمبر الماضي، كما حث السنغافوريين على الحفاظ على تطعيماتهم للحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.