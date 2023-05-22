داليا عبدالرحيم: الحوار الوطني والتوعية هما السبيل لتأهيل المواطنين لانتخابات المجالس المحلية

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز، إن هناك تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية بالنسبة لنظامي الانتخاب أو التعيين فيما يتعلق بالمجالس المحلية، مشيرة إلى أن الأفضل هو الانتخابات وليس التعيين، وذلك باعتباره النظام الديمقراطي.

وأَضافت رئيس تحرير البوابة نيوز، في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه لا بد من السؤال حول استعداد وجاهزية الدولة المصرية والأحزاب لطرح مرشحين واستعداد الناخب في محافظة ما لاختيار أشخاص بعينهم، وهل من الممكن أن تستغل جماعات بعينها هذه الانتخابات للعودة مرة أخرى أم لا؟ وكل هذه تأثيرات أخرى لا بد من القلق منه.

وأشارت داليا عبدالرحيم، إلى أن فكرة التعيين ليست الفكرة المثلى في دولة تبحث عن الديمقراطية وألا يكون هناك صوت واحد، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك رأي أو وجهات نظر، ولكن الأفضل أن يكون هناك نظام انتخابي وأن نكون مؤهلين لهذه الانتخابات.

وتابعت أن الحوار الوطني والتوعية هما السبيل في تأهيل المواطنين لانتخابات المجالس المحلية بسهولة.