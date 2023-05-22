نصائح للتخفيف من حدة مرض القولون العصبي

يعتبر مرض القولون العصبي حالة منهكة وغير مريحة لمختلف الأشخاص المصابين بها، كما أن علاجه لا يتم باستخدام بعض الأدوية فقط، ولكن يجب أيضًا اتباع بعض العادات اليومية للتغلب عليه.

وبحسب صحيفة "الصن"، اتفق جميع الخبراء على أن العادات التالية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من حياة المصابين ومنها:

1) شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميا.

2) ممارسة الرياضة.

3) أخذ قسط كاف من الراحة على مدار اليوم.

4) الانتظام في تناول الوجبات.

الدكتور سني باتيل، طبيب صحة الأمعاء في لندن، يعاني من متلازمة القولون العصبي ويروي تفاصيل ما يحدث معه، وهو عبارة عن انتفاخ وتشنج مؤلم في فم المعدة، كما أنه يعاني من كثرة الدخول إلى الحمام بالاضافة إلى انخفاض الطاقة والتركيز خلال اليوم

لذا من خلال تجربة الدكتور باتيل يقدم بعض النصائح التي قد تساعد على تخفيف حدة المرض ومنها:

1) الحصول على قسط كافٍ من النوم (من ست إلى ثماني ساعات في الليلة) والاسترخاء قبل النوم.

2) تجنب الأطعمة المحفزة الحارة أو المقلية أو المصنعة أو المكررة و الكربوهيدرات المكررة والكحول.

3) تجنب الملابس الضيقة التي قد تكون غير مريحة في حالة حدوث تشنج مفاجئ.

4) شرب الشاي بالنعناع للتخفيف من الانتفاخ.

5) تناول الفواكه والخضراوات، وإضافة مصادر "البروبيوتيك" مثل الشوفان والموز إلى نظامك الغذائي لدعم صحة الأمعاء.