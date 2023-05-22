اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة مجلسي القومي للسكان والأمومة والطفولة

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023- 2024.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للسكان، بحضور أمين عام المجلس القومي للسكان وممثلين عن وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلين عن وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.