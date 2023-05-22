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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة مجلسي القومي للسكان والأمومة والطفولة

تضامن النواب
تضامن النواب
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تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023- 2024.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للسكان، بحضور أمين عام المجلس القومي للسكان وممثلين عن وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلين عن وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023- 2024 أمين عام المجلس القومي للسكان