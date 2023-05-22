داليا عبدالرحيم: الحوار الوطني تسبب في حالة حراك بالمجتمع المصري بشكل عام

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز، إن الحوار الوطني تسبب في حالة حراك في المجتمع المصري بشكل عام سواء على مستوى الجلسات في المحور الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي بشكل به تحريك للمياه الراكدة وخاصة في ملفي الإدارة المحلية أو ملف الأحزاب السياسية فهما ملفان مهمان جدًا.

وأَضافت رئيس تحرير البوابة نيوز، في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن هناك عددا كبيرا من الأحزاب في مصر وعددها نحو 86 حز وملفات مهمة جدًا تناقشها هذه الأحزاب من ضمنها ملف الإدارة المحلية والذي يعتبر ملفا مهما جدًا وفي الأزمنة السابقة كنا نعاني من فساد المحليات والذي يعرقل أي قيادة سياسية في تخطيطاتها ومسيراتها.

وتابعت، أن البدء في الإصلاح في الإدارة المحلية وعمل قانون مجالس محلية والتخلص من فكرة المركزية وإعطاء إحساس للمواطنين بإمكانية ممارسة الديمقراطية على أرضهم وينتخبون ويترشحون لانتخابات إدارة محلية وطرح حلول لمشاكلهم الخاصة بكل محافظة على حدة فإنه يعطي نوعا من الولاء والمشاركة في طرح الحلول ويدفع الأشخاص لدفع الضرائب بشكل أكثر لأنهم يعتبرون أنفسهم شركاء في هذه التنمية.