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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاختبار الطبي يحسم موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة أمام إنبي

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب الأهلي
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يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف ثلاثي الفريق محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد عبدالمنعم من المشاركة في مباراة إنبي في الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة الفريق البترولي غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة 29 من الدوري الممتاز.
ويعاني محمود عبد المنعم كهربا من بعض الآلام في العضلة الأمامية عقب مباراة الترجي التي أقيمت مساء الجمعة الماضي في دوري أبطال أفريقيا.
كما يعاني حسين الشحات من إجهاد عضلي ولم يشارك في التدريبات الجماعية أمس.

في المقابل اشتكى محمد عبد المنعم مدافع الفريق من بعض الآلام في الكاحل عقب مباراة الترجي التونسي.
ويخضع الثلاثي لاختبار طبي على هامش مران الفريق مساء اليوم الاثنين لحسم موقفهم من المشاركة في مباراة إنبي.
 

اصابة محمود كهربا الأهلي إنبي حسين الشحات