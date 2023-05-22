الاختبار الطبي يحسم موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة أمام إنبي

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف ثلاثي الفريق محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد عبدالمنعم من المشاركة في مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفريق البترولي غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة 29 من الدوري الممتاز.

ويعاني محمود عبد المنعم كهربا من بعض الآلام في العضلة الأمامية عقب مباراة الترجي التي أقيمت مساء الجمعة الماضي في دوري أبطال أفريقيا.

كما يعاني حسين الشحات من إجهاد عضلي ولم يشارك في التدريبات الجماعية أمس.

في المقابل اشتكى محمد عبد المنعم مدافع الفريق من بعض الآلام في الكاحل عقب مباراة الترجي التونسي.

ويخضع الثلاثي لاختبار طبي على هامش مران الفريق مساء اليوم الاثنين لحسم موقفهم من المشاركة في مباراة إنبي.

