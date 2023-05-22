ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «ثقافة النواب» تناقش موازنة 13 قطاعا لوزارة الثقافة للعام المالي 2023-2024

إعلام النواب
إعلام النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة مشروعي قانوني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، فيما يخص 13 قطاعا تابعا لوزارة الثقافة.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول مشروعي قانونين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 /2024، فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: أكاديمية الفنون - رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي - المركز القومي للمسرح - البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية - المركز القومي للسينما– البيت الفني للمسرح.

وتستكمل خلال اجتماعها الثاني مناقشة مشروعي قانونين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 /2024، فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة -الأمانات الفنية للمجلس - دار الكتب والوثائق القومية – الهيئة المصرية العامة للكتاب – المركز القومي لثقافة الطفل – مكتب وزير الثقافة

لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب الدكتوره درية شرف الدين قانوني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024