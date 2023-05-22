اليوم.. «ثقافة النواب» تناقش موازنة 13 قطاعا لوزارة الثقافة للعام المالي 2023-2024

تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة مشروعي قانوني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، فيما يخص 13 قطاعا تابعا لوزارة الثقافة.

تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول مشروعي قانونين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 /2024، فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: أكاديمية الفنون - رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي - المركز القومي للمسرح - البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية - المركز القومي للسينما– البيت الفني للمسرح.

وتستكمل خلال اجتماعها الثاني مناقشة مشروعي قانونين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 /2024، فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة -الأمانات الفنية للمجلس - دار الكتب والوثائق القومية – الهيئة المصرية العامة للكتاب – المركز القومي لثقافة الطفل – مكتب وزير الثقافة