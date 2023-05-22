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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 714 شاحنة و40 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 306 شاحنات و23 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 408 شاحنات و17 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل بينما تغادرة السفينة Maple Breeze فارغة  فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم الحرية ، بوسيدون اكسبريس وامل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2550 طن بضائع و360 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1325 راكبا بموانيها .
 

هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا