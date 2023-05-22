اليوم.. 4 اجتماعات لـ«خطة النواب» لمناقشة موازنة البرامج والأداء

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء.

تناقش خلال الاجتماع الأول مشروع الموازنة العامة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي عن العام المالي 2023/2024.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان، هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للتأمين الصحي عن العام المالي 2023/2024.

وتناقش خلال اجتماعها الثالث مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن العام المالي 2023/2024.

وتناقش خلال اجتماعها الثالث، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هيئة الأبنية التعليمية، والأكاديمية المهنية للمعلمين عن العام المالي 2023/2024.