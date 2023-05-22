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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة فلسطيني واعتقال ثلاثة آخرين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 أصيب شاب فلسطيني، واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدة أحياء من مدينة (جنين) شمالي الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من لمدينة، ونشرت قناصاتها على أسطح بعض البنايات في حيي المراح وخلة الصوحة، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.
وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت كلابها البوليسية صوب والد أسير؛ ما أدى لإصابته بجروح وتم نقله إلى المستشفى.. مشيرة إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من المدينة؛ أسفرت عن إصابة شاب بجروح في وجهه بفعل شظايا رصاص الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين عن تأجيل دوام المدارس في المدينة ومخيمها إلى الساعة التاسعة صباحا؛ حفاظا على سلامة الطلبة.

الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي جنين