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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال شرقي إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر اليوم مدينة سفيد سنك في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الهزة الأرضية كانت على عمق 7 كيلومترات، عند خط العرض 35.76 شمالا وخط الطول 60.34 شرقا.
ولم يصدر أي تقرير عن الأضرار المحتملة للهزة الأرضية لغاية الان.

هزة أرضية إيران زلزال