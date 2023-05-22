هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال شرقي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر اليوم مدينة سفيد سنك في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الهزة الأرضية كانت على عمق 7 كيلومترات، عند خط العرض 35.76 شمالا وخط الطول 60.34 شرقا.

ولم يصدر أي تقرير عن الأضرار المحتملة للهزة الأرضية لغاية الان.