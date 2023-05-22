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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تدمر 5 مراكز مراقبة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "غرب" سيرجي زيبينسكي، أن القوات الروسية دمرت 5 مراكز مراقبة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال زيبينسكي في حديث لوكالة "نوفوستي": "أثناء الأعمال القتالية في اتجاه كوبيانسك قامت مدافع هاون ذاتية الحركة وعالية القوة من طراز "تيولبان 2أس4" بالتعاون مع الدبابات والأنظمة الصاروخية في منطقة دفاع الفيلق الحادي عشر بالجيش الروسي بتدمير 5 مراكز مراقبة للعدو".

وأضاف أن المدفع من طراز "جياتسينت بي" ومدفع هاوتزر من طراز "مستا أس" دمرا المدفع الأوكراني من طراز "دي-20".

وتابع أن وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية دمرت 3 مسيرات استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية.

كما أشار إلى أن المقاتلات الروسية من طراز "سو-34" نفذت ضربات على أماكن تمركز القوات الأوكرانية والأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للواء الميكانيكي المنفصل الـ14 ووحدات الدفاع الإقليمي.

القوات الروسية مراكز مراقبة أوكرانية كوبيانسك