اليوم.. لقاء متكافئ بين طلائع الجيش والمقاولون العرب في الدوري

يواجه فريق المقاولون العرب طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 29 في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان شوقي غريب مدرب الفريق قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط بعد الفوز مؤخرًا على حرس الحدود.

واستعان الجهاز الفني لفريق المقاولون، بالمباريات السابقة لفريق طلائع الجيش في الدوري، وآخرها مواجهة فاركو التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء عماد النحاس قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وكسر المقاولون العرب رقمًا سلبيًا في الدوري بعد الفوز الأخير على حرس الحدود، وذلك بعدما غابت الانتصارات عن قلعة ذئاب الجبل في البطولة المحلية منذ فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية، حتى الفوز مؤخرًا على الحدود.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 25.

ويدخل الفريق العسكرى المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل الهروب من مراكز الهبوط، حيث يتواجد فى المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 25 نقطة.