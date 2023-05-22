اليوم.. الاتحاد يستضيف المصري ببرج العرب في الدوري الممتاز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري، نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الإثنين فى السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل زعيم الثغر المباراة واضعًا عينيه على النقاط الثلاث، من أجل المنافسة على المربع الذهبى، ومحاولة حجز بطاقة إفريقية خلال الموسم المقبل، وتشهد المباراة عودة مدافعه محمود علاء بعد انتهاء إيقافه لتراكم الإنذارات، وهو ما أبعده عن الفريق فى مباراة إنبي بالجولة الماضية للدوري.

فى المقابل، استعد الفريق البورسعيدى بمعسكر مغلق، بقيادة مدربه الجديد ميمي عبد الرازق، الذى طالب لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، خاصًة بعدما سدد مجلس المصرى المستحقات المتأخرة للاعبين عن شهر إبريل الماضى، بالإضافة إلى مكافآت الفوز المتأخرة، ومكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.



ويحتل فريق الاتحاد المركز السادس بـ 40 نقطة من 26 مباراة، بينما النادي المصري في المركز الثامن برصيد 37 جمعها من 28 مباراة.