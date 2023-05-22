إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا نظرًا لسوء الأحوال الجومائية حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20-25 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وجميع الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.



وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.