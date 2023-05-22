بعد اقلاعهما في فضاء| شاهد.. الرائدان يشكران القيادات السعودية على الدعم والجهد المبذول

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"لرائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني يشكران فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقيادات السعودية على الدعم والمجهود المبذول في رحلتهم إلى الفضاء.

أول رائدين سعوديين للفضاء

وقالت رائدة الفضاء السعودية "ريانة برناوي «السلام عليكم من الفضاء.. وكل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه ونحن نعيش عصر التمكين والازدهار ونحن وصلنا عنان السماء».

بينما تحدث رائد الفضاء السعودي "علي القرني" قائلًا: «الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها واستمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن».



برنامج المملكة لرواد الفضاء

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.



فيديو | رائدة الفضاء "ريانة برناوي": السلام عليكم من الفضاء.. وكل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه ونحن نعيش عصر التمكين والازدهار ونحن وصلنا عنان السماء#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/9SJMp9paBj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22، 2023