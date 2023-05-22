الزمالك يواجه الداخلية اليوم بالدوري الممتاز|«البنا» حكمًا للمباراة.. التشكيل والغيابات المتوقعة لـ«القلعة البيضاء».. والموعد والقنوات الناقلة

الإثنين 22/مايو/2023 - 04:55 ص

اختتم فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو أمس الأحد، استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء اليوم الإثنين، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التى تدخل معسكرًا مغلقًا.

الزمالك أمام الداخلية

وتشهد مباراة الزمالك أمام الداخلية فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى عودة حاتم سكر من الإيقاف بعد غيابه عن مباراة أسوان.



ويحرص الكولومبي على إعادة مشاهدة المباراة الماضية أمام أسوان حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.



وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

محمود البنا حكما للمباراة

محمود البنا

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات غد الإثنين بالجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويأتي على رأسها تكليف محمود البنا بإدارة مباراة الزمالك والداخلية.

قائمة الزمالك أمام الداخلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الداخلية المقرر لها اليوم الإثنين باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.



التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – حاتم سكر

في خط الوسط: محمد أشرف روقا – نبيل عماد دونجا – أحمد سيد زيزو – إبراهيما نداي - مصطفى شلبي- – شيكابالا

في خط الهجوم: سيف الجزيري.

ترتيب الزمالك والداخلية في الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.

غيابات القلعة البيضاء أمام الداخلية

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخدمات عدد من اللاعبين المؤثرين خلال لقاء الداخلية المقرر له اليوم الإثنين باستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وناصر منسي ومحمد عبد الشافي وعمر جابر للإصابة، ومحمود شبانة وأحمد بلحاج وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه.

بينما غياب يوسف أسامة لاستبعاده لنهاية الموسم وأحمد بلحاج للإيقاف لتراكم الإنذارات.

موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

ويواجه الزمالك نظيره الداخلية اليوم الإثنين وذلك في تمام الساعة 09:30 مساء بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

وتذاع مباراة الزمالك والداخلية عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.