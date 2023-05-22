زاخاروفا تعلق على تشبيه زيلينسكي مدينة أرتيوموفسك بهيروشيما

علقت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قول رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه "يرى في صور آثار قنبلة هيروشيما الذرية، مشاهد من مدينة أرتيوموفسك"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تليجرام": "أحسنت، لأن البيت الأبيض دبر كلا الأمرين".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني إنه بالنظر إلى صور المدينة المدمرة، يرى لقطات من أرتيوموفسك، ثم بدأ يتحدث عن مدى مأساوية الوضع بشأن الأزمة الأوكرانية.

وشارك زيلينسكي في قمة مجموعة السبع التي عقدت في مدينة هيروشيما اليابانية، وتزامن الاجتماع مع تاريخ المأساة الكبرى عندما أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما في القرن العشرين.