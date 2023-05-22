زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا الأمريكية

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الأحد، بأن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة ضرب ساحل شمال كاليفورنيا، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وتم تسجيل الهزة الأرضية بعد ظهر على بعد 74.3 ميلا شرق وشمال شرق يوريكا و63.5 ميلا شرق بتروليا بالقرب من مقاطعة هومبولت في ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق كيلومترين اثنين.

ووفقا لردود المستخدمين على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد شعر السكان بالهزة الأرضية في فيرنديل ولوليتا وفورتونا ووايتهورن ويوريكا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.