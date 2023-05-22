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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الهيئة السعودية للفضاء: نفتخر بانطلاق المهمة العلمية لأبطالنا في رحلة نحو الفضاء

نجاح انطلاق رائدي
نجاح انطلاق رائدي الفضاء السعوديين على متن صاروخ فالكون 9
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قال الدكتور محمد بن سعود التميمي، رئيس الهيئة السعودية للفضاء، في تويتة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نفخر اليوم بانطلاق المهمة العلمية لأبطالنا في رحلة نحو الفضاء سيقود فيها رواد الفضاء السعوديون الأبحاث والتجارب لخدمة الإنسانية في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله.

وكان علي وريانة قد وصلا في وقت سابق الأحد إلى مركز كينيدي للفضاء في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا.

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.

السعودية المهمة الفضائية اكس تو رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني