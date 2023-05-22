شاهد.. كبسولة رواد الفضاء تنفصل بشكل كامل وعلى متنها السعوديان علي القرني وريانة برناوي

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انطلاق صاروخ فالكون 9 الفضائي على متنه رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني ونجاح عملية اطلاق كبسولة رواد الفضاء وانفصاله بشكل كامل.

وكان علي وريانة قد وصلا في وقت سابق الأحد إلى مركز كينيدي للفضاء في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا.

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.



