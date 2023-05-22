السعودية ترسل رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية

الإثنين 22/مايو/2023 - 01:23 ص

انطلقت مهمة الفضاء AX-2 من قاعدة كيب كانافيرال، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية في ولاية فلوريدا، الأحد، إلى محطة الفضاء الدولية، حاملة أول رائدي فضاء من السعودية.

صعد رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني الأحد إلى مركبة “دراغون” التي ستقلهما إلى محطة الفضاء الدولية، واستقرا فيها استعداداً للانطلاق.

وكانا قد وصلا في وقت سابق الأحد إلى مركز كينيدي للفضاء في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا.

وأكدت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، وشركة “سبيس إكس”، وشركة “أكسيوم سبيس”، والهيئة السعودية للفضاء، خلال مؤتمر صحافي في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا فجر الأحد، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاءAX-2 بموعدها المقرر، مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية “دراجون 2″، التي تحمل على متنها أربعة رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأميركيَّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وحضر المؤتمر مستشارة الهيئة السعودية للفضاء المهندسة مشاعل الشميمري، ومايك ماكالينن من “سرب الطقس 45” التابع لوكالة الفضاء الأميركية، ومدير البرنامج الأميركي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات في شركة “أكسيوم سبيس” ديريك هاسمان، ومدير برنامج الرحلات الفضائية في شركة “سبيس إكس” بانجي ريد.

كما شدد المتحدثون في المؤتمر الصحافي، على الجاهزية التامة لطاقم المهمة الفضائية، وأنه سيتم إطلاق الرحلة في الموعد المحدد من قاعدة كيب كنافيرال، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” في ولاية فلوريدا.