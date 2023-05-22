هؤلاء ممنوعون من مغادرة المنزل بسبب تقلبات الطقس| عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى.. الأرصاد: رياح الخماسين مستمرة لمطلع الأسبوع المقبل.. وبيان بدرجات الحرارة اليوم

فى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة تسببت فى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى ومناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد

وحسب محطات الرصد التابعه للهيئة العامة للأرصاد الجوية تنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الأتربة والرمال المثارة وصلت الرؤية كالآتي " مطروح 4 كم، سيوة 4 كم، الاسكندرية 6 كم، برج العرب 3 كم، الطور 7 كم ".

العواصف الترابية

تؤثر العواصف الترابية التي من الممكن أن تحدث مع التغيرات المناخية على العديد من الأشخاص منهم أصحاب الأمراض المختلفة خاصة أصحاب الأمراض التنفسية كالربو وكذلك مرضى الحساسية، إذ تأتي هذه العواصف لتحمل معها بالإضافة إلى الأتربة العديد من البكتيريا والفطريات والفيروسات، التي قد تؤثر على صحة الإنسان.

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية

وفي السطور التالية توجه «البوابة نيوز» نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية للحفاظ على صحتهم خلال العاصفة الترابية المتوقعة خلال الفترة القادمة.

يُعاني عدد من الأشخاص من التعرض لـ العواصف الترابية، إذ تؤثر على صحتهم بشكل كبير، ومن ضمن هذه الفئات:

- الذين يعانون من الحساسية خاصة أولئك الذين يعانون من التهاب الأنف التحسسي.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.

- الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

- كبار السن.

- الأطفال.

تأثير العاصفة الترابية على الأصحاء

حتى إذا لم تكن من بين الفئات التي تتأثر بـ العواصف الترابية، قد تظل صحتك متأثرة أيضًا، ومن بين الشكاوى الصحية الأكثر شيوعًا هي:

- رشح الأنف.

- السعال.

- الصفير (وهو صوت عالي النبرة عادة ما يُسمع عند الزفير).

- تهيج العين.

- الصداع.

- اضطراب النوم.

تأثير العواصف الترابية على صحة الإنسان

عادة ما تدخل جزيئات الرمل أو الغبار الأكبر حجمًا إلى العينين والأنف والحلق، ما يسبب الالتهاب والتهيج، وهو ما يفسر سبب حدوث السعال واحتقان الأنف والاحمرار حول العينين، كما أنه أيضًا يمكن أن تنتقل الجزيئات الأصغر إلى عمق أكبر في الجهاز التنفسي نحو الرئة، ما يؤدي إلى مشاكل في التنفس أو ألم في الصدر، وفقًا لما ذكره موقع «Clevel and Clinic»

وفي حالة إذا كنت تعاني من حساسية أو مرض تنفسي يمكن أن تؤدي العواصف الرملية إلى تفاقم الأعراض العادية، فإذا كنت مصابًا بـ الحساسية قد تواجه عدة أعراض وهى: سيلان الأنف أو انسداده أو حكته، وعيون دامعة، والتهاب في الحلق.

أما إذا كنت مصابًا بالربو، فقد تلاحظ أنك تسعل أو تصفر بشكل متكرر أو شديد أكثر من المعتاد، أو تشعر بضيق في صدرك، أو تعاني من ضيق في التنفس، ويمكن أن تؤدي الأعراض المتفاقمة أيضًا إلى الإصابة بنوبة ربو.

الوقاية من تأثير العواصف الترابية



هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل التأثر بـ العواصف الترابية، والتي تشمل:

- ابق في المنزل وحافظ على جميع النوافذ والأبواب مغلقة بإحكام، هذا في حالة إذا كان ذلك ممكنًا.

- أما إذا كان عليك الخروج فالتزم بالمناطق المحمية، وتجنب الفترات التي تكون فيها الرياح في أقوى حالاتها أو الرؤية عند أدنى مستوياتها.

- ابق على اطلاع دائم بالطقس، لأنه في الغالب ما يمكن التنبؤ بالعواصف الرملية، فإذا تم التنبؤ بذلك، يمكنك التخطيط لأنشطتك وفقًا لذلك.

- استخدم قناعًا أو قطعة قماش مبللة للحفاظ على تغطية فمك وأنفك عندما تكون في الخارج.

- احرص على اصطحاب المياه معك للحفاظ على رطوبة الجسم.

- ارتد نظارات واقية إذا كان لديك عيون حساسة أو عرضة لتهيج العين.

يذكر أن الأعراض التي تسببها العواصف الرملية قصيرة الأجل أي لا تستمر لوقت طويل، ولكن إذا وجدت أن الأعراض تستمر أو تزداد سوءًا، فيجب استشارة الطبيب المختص.

عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الإثنين، حيث يسود طقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية،

شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد: رياح الخماسين مستمرة لمطلع الأسبوع المقبل

رياح الخماسين





قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس الأحد كان ذروة موجة ارتفاع درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن سبب الارتفاع في درجات الحرارة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية مع مرتفع جوي أثر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى اليوم سجلت 36 درجة مئوية، موضحة أن رياح الخماسين مستمرة اليوم وغدا، وتجدد بنهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل.

ونوهت بأنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة استمرارا في درجات الحرارة لكن أقل مما حدث اليوم.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وتقدم «البوابة» فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى / الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 32 20

6 اكتوبر 31 20

بنهــــا 32 21

دمنهور 31 20

وادى النطرون 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 31 19

الزقازيق 32 21

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 20

دمياط 29 19

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 31 18

رفح 31 18

رأس سدر 35 20

نخل 32 13

كاترين 30 11

الطور 33 22

طابا 32 20

شرم الشيخ 36 23

الإسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 25 18

مطروح 24 19

السلوم 25 18

سيوة 30 20

رأس غارب 35 23

الغردقة 35 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 35 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 24

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 23

قنا 40 24

الأقصر 41 23

أسوان 42 25

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24