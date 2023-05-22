السيطرة على حريق هائل بكميات تبن قمح في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدينة في البحيرة برئاسة العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، منذ قليل، من السيطرة علي حريق نشب في كميات من " تبن قمح " بأرض زراعية في قرية زبيدة التابعة لدائرة مركز شرطة ايتاى البارود.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الأراضى الزراعية داخل " تبن قمح " وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق، وتم عمل كردون حول الحريق من أجل المساهمة في الحد من انتشار إلى الأراضي المجاورة، وتم السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.