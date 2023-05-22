محمد الشناوي يدخل عش الزوجية بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

عقد محمد الشناوي حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرآنه خلال الساعات الماضية ويستعد لإتمام حفل الزفاف عقب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وقال مصدر مقرب من محمد الشناوي، كابتن الأهلي، أن اللاعب عقد قرانه خلال اليومين الماضيين مستغلا فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر لـ«البوابة نيوز» أن محمد الشناوي يستعد لدخول عش الزوجية بعد نهائي أفريقيا.

وشدد المصدر أن محمد الشناوي انفصل عن زوجته السابقة وأم أبنائه الإثنين منذ أكثر من عام بعد خلاف دار بينهما وتم رفع دعوى قضائية ضد اللاعب.

ويغيب «الشناوي» عن مباريات الأهلي في الفترة الحالية بسبب الايقاف 3 مباريات بعد طرده في مباراة سموحة بالدوري، كما أنه يعاني من إصابة في السمانة.

وتواجد محمد الشناوي في مران الفريق حيث واصل التأهل من الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية أمس الأحد، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس السبت عقب الانتهاء من خوض مباراته أمام الترجي التونسي، فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا استعدادا لمواجهة إنبي الثلاثاء المقبل بالجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري.

