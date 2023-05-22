موسكو: عقوبات الغرب ضد روسيا خلقت أزمة غذاء وطاقة عالمية

أكدت الخارجية الروسية أن العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع ضد روسيا أثارت أزمة غذاء وطاقة في العالم، وأن الدول المحتاجة تعاني من العراقيل الغربية أمام وصول المنتجات الروسية إليها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت الوزارة في بيان عن نتائج القمة: "أصبحت آلية ضغط العقوبات الجماعية التي أنشأتها مجموعة السبع، سببا في أزمة الغذاء والطاقة العالمية.. الدول الأكثر احتياجا تعاني من العوائق التي أقامتها دول المجموعة على توريد المنتجات الغذائية الروسية".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن النتيجة الرئيسية للقمة، هي مجموعة تصريحات مشبعة بمقاطع معادية لروسيا والصين.

ونوهت الوزارة إلى أن مجموعة السبع، كانت ذات يوم عبارة عن تجمع يقوم أعضاؤه بتنسيق المواقف حول مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي، لكنها أصيبت في الوقت الراهن بانحطاط لا رجعة فيه.