وزير الداخلية التركي يتهم الحكومة السويدية بمحاولة التدخل في الانتخابات

اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الحكومة السويدية بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية التركية، وأن ستوكهولم ترعى جمعية تمارس الضغوط على لجنة الانتخابات والمراقبين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت صحيفة "Aydınlık" عن صويلو قوله: "يمكن أن يكون للأحزاب السياسية ممثلين ومراقبين قرب صناديق الاقتراع. أما الجمعية المسماة "Oy ve Ötesi" فلا يمكن لها أن تتواجد هناك. أقول بصراحة ووضوح، ممثلوها يذهبون لمقرات الاقتراع "يرهبون" الناس ويحاولون ممارسة الضغط. لا يمكن السماح بحدوث ذلك".

وتابع قائلا: اقول هذا للادارات المحلية وللجان الانتخابات على مستوى الدوائر والمحافظات وفي المدارس التي يجري فيها التصويت في أنحاء تركيا إن دخولهم لمراكز الاقتراع وممارستهم الضغط على الناخبين مخالف لقانون الانتخاب.

وأضاف: لقد مارسوا ضغوطا على رجال الشرطة، وقالوا لهم، "دعونا نغادر مع صناديق الاقتراع هذه".

وكشف الوزير أن الدولة السويدية تمول جمعية "Oy ve Ötesi" إذ أنها ترسل لهم الأموال، ولكن لماذا؟ من أجل التدخل في الانتخابات في تركيا وإثارة الفتن".