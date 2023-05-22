«أحرق نفسه بالنار».. التحريات تكشف سبب مصرع عامل داخل شقته ببولاق

"حينما ضاقت به الدنيا، لم يجد سوى النار ملاذ أخير للخلاص، حتى فاضت روحه"، كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في انتحار عامل حرقا داخل شقته ببولاق الدكرور، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفة التشريحية للجثة لبيان سبب الوفاة، تمهيدا للتصريح بدفنها.

وأشارت التحريات الأولية أن العامل المتوفى هو من أقدم على قتل نفسه بإضرام النيران في جسده، ولا شبهة جنائية وراء موته.

تلقى المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل مصاب بحروق من الدرجة الثانية ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء إنهاء حياته ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.



وجارٍ الوقوف على مُلابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.