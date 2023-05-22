الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان

رحبت الحكومة الأردنية، أمس الأحد، بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتفاقًا لوقف إطلاق النار قصير الأمد في مدينة جدة، الذي من المقرر أن يدخل حيِّز التنفيذ بعد 48 ساعة من توقيعه.

وأشادت "الخارجية الأردنية" بالدور المهم والجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هذا الاتفاق، معربةً عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، وأن يمهد هذا الاتفاق للتوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال في السودان، بما يلبِّي طموحات الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.