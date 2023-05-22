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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
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رحبت  الحكومة الأردنية، أمس الأحد، بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتفاقًا لوقف إطلاق النار قصير الأمد في مدينة جدة، الذي من المقرر أن يدخل حيِّز التنفيذ بعد 48 ساعة من توقيعه.

وأشادت "الخارجية الأردنية" بالدور المهم والجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هذا الاتفاق، معربةً عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، وأن يمهد هذا الاتفاق للتوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال في السودان، بما يلبِّي طموحات الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

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