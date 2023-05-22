أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري والمصري المقرر لها اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مباريات الدوري المصري.
وأسندت اللجنة المباراة لطاقم حكام مكون من:
حكم ساحة: محمد الغازي.
حكم مساعد 1: محمد محمود.
حكم مساعد 2: مصطفي حسن.
حكم رابع: ابراهيم محمد
حكم VAR: محمد نهاد
حكم VAR مساعد: أسامة عبد اللطيف
ويدخل الاتحاد المباراة محتلا المركز السادس برصيد 40 نقطة بينما يحتل فريق المصري المركز الـ8 برصيد 37 نقطة.
البوابة سبورت
اليوم.. الغازي يدير مباراة الاتحاد والمصري بالدوري
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري والمصري المقرر لها اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مباريات الدوري المصري.
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري والمصري المقرر لها اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مباريات الدوري المصري.