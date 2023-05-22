اليوم.. الغازي يدير مباراة الاتحاد والمصري بالدوري

‎أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري والمصري المقرر لها اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مباريات الدوري المصري.

‎وأسندت اللجنة المباراة لطاقم حكام مكون من:

‎حكم ساحة: محمد الغازي.

‎حكم مساعد 1: محمد محمود.

‎حكم مساعد 2: مصطفي حسن.

‎حكم رابع: ابراهيم محمد

‎حكم VAR: محمد نهاد

‎حكم VAR مساعد: أسامة عبد اللطيف

‎ويدخل الاتحاد المباراة محتلا المركز السادس برصيد 40 نقطة بينما يحتل فريق المصري المركز الـ8 برصيد 37 نقطة.